Darüber hinaus hat ein einzelner Mitarbeiter einen Gutschein im Wert von 305 Euro für die Stadtgalerie gespendet. Auch Fahrräder und Roller wurden abgegeben. "Alle Fahrzeuge sind im Einsatz und werden täglich verwendet", so Berghofer, die selbst über einen ukrainischen Seelsorger in Kontakt mit geflüchteten Familien steht. "Das gesammelte Geld verteilen wir in Form von Gutscheinen – so können sich die Menschen das eine oder andere Extra, das sie in dieser schweren Zeit brauchen, finanzieren", berichtet sie und bedankt sich noch einmal von ganzem Herzen bei allen Mitarbeiter*innen. (dd)