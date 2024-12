Am 11. Dezember 2024 lud der KSV1870 zur Präsentation der Jahresbilanz in das „Haus des Meeres“ in Wien. Ein symbolträchtiger Ort schließlich steht vielen Unternehmen sprichwörtlich das Wasser bis zum Hals. Besonders betroffen sind neben dem Industriesektor die Gastronomie, die Bauwirtschaft und der Handel.