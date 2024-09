Herr Reiter, seit Dezember 2023 sind Sie Geschäftsführer von Vandaglas Ziegler. Konnten Sie sich gut einarbeiten? Was waren die Schwerpunkte in den ersten Monaten Ihrer neuen Position?

Die Einarbeitungszeit war sehr kurz und unglaublich intensiv, aber dank des Supports meines Partners in der Geschäftsführung Nicolas Lahodny und des gesamten Teams konnte ich von Beginn an aktiv an unserer neuen Strategie arbeiten. Bereits Anfang Jänner haben wir unsere auf fünf Jahre ausgelegte Wachstumsstrategie ausgearbeitet und mit dem Team abgestimmt. Dazu war es auch notwendig, ein neues, erweitertes Managementteam zu installieren und so den notwendigen Change Prozess einzuleiten. Wir haben die letzten Monate intensiv genutzt, um unsere Prozesse zu optimieren und den Servicegrad für unsere Kunden weiter zu erhöhen, aber auch unsere Sichtbarkeit als erster Ansprechpartner der Glasindustrie vorangetrieben.

Sie haben langjährige Erfahrung am Glasmarkt, waren in den letzten Jahren aber in der erweiterten Baubranche tätig. Was sind die größten Veränderungen, die Sie, zurück in der Glasbranche, erkennen können?

Der Glasmarkt in Österreich ist durch eine Vielzahl von top ausgestatteten Industriebetrieben in der Glasveredelung sehr gut aufgestellt. Daraus ergibt sich durch die wirtschaftlich angespannten Rahmenbedingungen aber auch eine Überkapazität und damit verbunden ein Preisverfall. Auch aus dem Ausland drängen Hersteller in den Markt, die durch geringere Lohnkosten sehr aggressiv sein können. Daher ist es für uns Vandaglas Ziegler besonders wichtig, als guter und lösungsorientierter Partner für unsere Kunden wahrgenommen zu werden.

Der Glasgroßhändler Ziegler ist ein österreichisches Traditionsunternehmen mit über 200 Jahren Erfahrung. Aber auch hier hat es einige Umstrukturierungen gegeben. Wer ist Vandaglas Ziegler heute?

Vandaglas Ziegler ist durch die neue Eigentümerstruktur nun ein unabhängiger Glasgroßhändler mit hohem Eigenproduktionsanteil. Das große, gut sortierte Glaslager mit Zuschnitt in Wien Liesing und die in den letzten Monaten konsequent ausgebaute Produktionsstätte in Heidenreichstein bieten viele Möglichkeiten für eine konsequente Marktbearbeitung und unseren Kunden damit auch eine stabile und gute Basis für eine nachhaltige Zusammenarbeit.

Können Sie uns mehr zum Hintergrund der Vandaglas Gruppe erzählen?

Vandaglas ist eine unabhängige Gruppe industrieller Hersteller von hochwertigem Multifunktions-Isolierglas in allen erdenklichen Formen und Größen: XL, gebogen, siebbedruckt, emailliert, mit integrierten Jalousien und vielen Glaslösungen für den Innenbereich. Mit 12 Produktions- und Vertriebsstandorten in vier Ländern liegt der Fokus auf der Betreuung der regionalen Heimatmärkte. Eigentümer von Vandaglas ist Aequita, die ein langfristiger Kapitalgeber, Unternehmer und Consultant ist. Durch den hohen Investitionsansatz entstehen Stabilität und nachhaltiges Wachstum sowie Sicherheit und Kontinuität entlang des kompletten Transaktions- und Investitionsprozesses.