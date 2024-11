Bereits 2023 sind die beiden Unternehmen Velux und Arcelor Mittaleine Partnerschaft eingegangen, um den CO 2 -Fußabdruck der in Velux Dachfenstern verwendeten Stähle im Vergleich zu konventionell hergestelltem Stahl um bis zu 70 Prozent zu senken. Diese Zusammenarbeit umfasste die Prüfung und Validierung des recycelten und erneuerbar hergestellten Stahls "XCarb" von Arcelor Mittal und dessen Leistung in Velux Dachfensterscharnieren und Montagehalterungen.

Die erfolgreichen Ergebnisse haben nun zur Unterzeichnung einer 10-jährigen Handelsvereinbarung geführt, die einen Rahmen für die Stahlversorgung festlegt. Velux erhöht nun schrittweise den Auftragseingang, sodass "XCarb" bis 2025 in mehreren Stahlkomponenten für Velux Dachfenster verwendet wird und den bisher verwendeten, konventionell hergestellten Stahl ersetzt. Metalle (ohne Aluminium), von denen Stahl den Hauptanteil ausmacht, tragen mit 5,7 Prozent zu den gesamten Scope-3-Emissionen der Velux Gruppe bei.

"XCarb" recycelt und erneuerbar hergestellter Stahl besteht aus mindestens 75 Prozent recyceltem Stahl und wird zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie produziert. Bei der Herstellung des "XCarb"-Stahls in einer nordspanischen Produktionsanlage von Arcelor Mittal kommt ein Elektrolichtbogenofen zum Einsatz, der vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben wird.

Es laufen Untersuchungen, um den CO 2 -Fußabdruck des von Arcelor Mittal an Velux gelieferten Stahls weiter zu reduzieren.

(bt)