Diese Kooperation soll Velux unterstützen, ihr Ziel zur Halbierung der CO 2 -Emissionen in der Wertschöpfungskette bis 2030 zu erreichen. Die mehrjährige Partnerschaftsvereinbarung zwischen Novelis und Velux zielt darauf ab, bis Ende 2024 die Kohlenstoffemissionen pro Kilogramm gelieferten Walzaluminiums auf unter 4,0 kg zu senken. Das sei weniger als die Hälfte des durchschnittlichen CO 2 -Fußabdrucks des in Europa verwendeten Primäraluminiums, erklärt Velux. Bis 2030 streben die Partner eine weitere Senkung der Kohlenstoffemissionen an.