Am deutschen Standort Würselen fertigt Vetrotech eine breite Palette an Hochsicherheitsgläsern mit verschiedenen Funktionen: feuerhemmend, schlagfest, angriffsfest, kugelsicher, sprengwirkungshemmend und drucksicher – auch als Multifunktionsgläser, die mehrere Schutz- und Designeigenschaften kombinieren. Als eine von drei europäischen Vetrotech-Produktionsstätten beliefert Würselen neben dem Heimatmarkt Deutschland alle internationalen Märkte, darunter auch Österreich.

Seit der Eröffnung des Werks wurden große Fortschritte bei der Senkung des Energieverbrauchs pro kg zugeschnittenes Glas erzielt: Waren es im Jahr 2019 im Werk Aachen (D) noch 1,93 kWh/kg, so konnte der Energieverbrauch im Jahr 2022 auf 1,07 kWh reduziert werden: Dies entspricht einer Reduktion um 45 % und damit von mehr als 4,4 Millionen kg Kohlendioxid-Äquivalent.