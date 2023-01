Vogel&Noot mit neuem Geschäftsführer

René Fink folgt auf Hans-Peter Schrittwieser, der sich nach knapp 40 Jahren Unternehmenszugehörigkeit auf eigenen Wunsch künftig neuen Projekten außerhalb des Unternehmens widmen wird.

René Fink hatte schon zuvor in der Purmo Group verschiedene Funktionen im Bereich Sales bekleidet, darunter als Key Account und als Vertriebsleiter der Marke Vogel&Noot in Deutschland. Im Laufe der letzten Jahre hatte der gebürtige Grazer vom steirischen St. Barbara im Mürztal aus immer mehr Vertriebsverantwortung für die Märkte Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei und Schweiz übernommen. Bereits vor seiner Tätigkeit im Unternehmen konnte der Maschinenbauingenieur und studierte Betriebswirt reichhaltige Erfahrungen im internationalen Sales sammeln, die er in seiner neuen Rolle einbringen wird.

Sein Ziel ist es, nicht nur den bisher eingeschlagenen Erfolgskurs fortzuführen, sondern besonders auch die Transformation zum Anbieter von nachhaltigen Systemlösungen zu forcieren. Weitere Schwerpunkte seiner neuen Rolle sieht René Fink in der stärkeren Wahrnehmung und Positionierung der PG Austria als attraktiver und zukunftssicherer Arbeitgeber in der Region Mürztal und des Produktionswerks Kapfenberg/Diemlach, in dem hochwertige und elegante Bad- und Designheizkörper "Made in Austria" gefertigt werden.