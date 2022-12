Was erwartet die Dachhandwerker*innen 2023?

Wie handhaben Sie die aktuellen Einflüsse und Probleme?

Seit Beginn der Pandemie sind wir mit massiven Störungen in der Lieferkette bei fast jedem Rohstoff konfrontiert. Wir disponieren unsere Rohstoffe mittlerweile bis zu 12 Monate im Vorhinein. Trotzdem kommt es immer wieder zu Lieferverzögerung von bis zu drei Monaten seitens unserer Vorlieferanten. Zur Absicherung der Produktions- und Lieferfähigkeit halten wir mittlerweile einen Rohstoffbedarf von bis zu drei Monaten vor und haben unsere Lagerreichweite an fertigen Bitumenbahnen auf bis zu 2,5 Monate erhöht, um Nachfragespitzen abzufedern und unsere Kunden optimal bedienen zu können. Fragen Sie bitte nicht nach unserem Kapitaleinsatz! Sollte kein Gas verfügbar sein, sind wir mittlerweile in der Lage kurzfristig auf Heizöl umzustellen.

Können Sie Ihre Lieferfähigkeit in den nächsten Monaten sicherstellen und Ihre Lager für die Saison 2023 auffüllen?

Trotz den oben genannten Maßnahmen, kommt es schon einmal vor, dass wir unseren Produktionsplan dreimal in der Woche ändern. Durch unsere überaus flexible Produktion sind wir gut abgesichert und können die Baustellen unserer Kunden auch nächstes Jahr mit den richtigen Produkten zeitgerecht beliefern. Mit den eigenen flächendeckenden Lagernetzen in Österreich sowie unserem Kranfuhrpark sichern wir höchste Qualität und Verfügbarkeit im Lieferservice ab und sind nicht auf externe Frachtführer angewiesen.

Wie lange wird die Preisliste 2023 gültig sein?

Das steht in den Sternen! Die geopolitische Lage macht mittlerweile eine verlässliche Einschätzung unmöglich. Verknappungen durch neue Lockdowns in China oder Stilllegungen von Produktionen durch Gasmangel, fehlende Maschinenersatzteile und Elektronikbauteile, können schnell zum Preisturbo mutieren. Wir erleben es gerade am eigenen Leib, dass wir bereits sechs Monate auf gewisse Steuerungsbauteile warten. Wir sind tagtäglich mit Energiepreiszuschlägen von bis zu 35 Prozent von unseren Vorlieferanten konfrontiert. Alleine die neuen Energiepreise 2023 in unserer Produktion schlagen sich mit 30 Cent pro Quadratmeter Polymerbitumenbahnen zu Buche. Ich möchte jedoch vor unseriösen Anbietern warnen, die langfristige Projektpreise offerieren und dann im Kleingedruckten Preisgleitklauseln bzw. Klauseln für Preisänderungen bei den Herstellkosten fixieren. Wir werden unser Möglichstes tun, um unseren Kunden bestmögliche Preisstabilität und Liefersicherheiten auch 2023 zu gewährleisten.