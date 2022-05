Weber Terranova feiert Jubiläum mit neuem Farbsortiment

Weber Terranova feiert heuer sein 95-jähriges Bestehen und ist damit die älteste lokale Produktion für Putze und Farben in Wien. Das Unternehmen hat dies zum Anlass genommen, um die Innenfarben neu in Szene zu setzen. Das Wandfarbsortiment umfasst klassische Innendispersionen sowie echte, hauptsächlich auf anorganischen Bindemitteln basierende mineralische Farben. "Echte Wiener mit kurzen, CO 2 -armen Transportwegen", so Raphael Gull, Business Manager bei Saint-Gobain Austria.