Welttag der Handhygiene

Den Tag der Handhygiene hat die Weltgesundheitsorganisation ausgerufen, zielt vor allem auf medizinisches Personal und ist nicht mit dem "Welttag des Händewaschens" am 15. Oktober zu verwechseln. Dieser wurde zwar ebenfalls von der WHO ins Leben gerufen, richtet sich jedoch an eine breitere Zielgruppe.

Jedenfalls kommt es in beiden Fällen auf das korrekte Händewaschen an: