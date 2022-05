Weltweite PV-Nachfrage sorgt für hohe Preise

Die Unternehmen erfreuen sich am Photovoltaik-Boom, die Auslastung für das Jahr 2021 war durchwegs sehr stark. Gleichzeitig sieht sich die Branche mit großen Herausforderungen konfrontiert.

"Wir führten die Mitgliederbefragung kurz vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs durch, wir gehen davon aus, dass aufgrund der aktuellen energiepolitischen Entwicklungen einige Ergebnisse heute ein wenig anders ausfallen würden", erklärt Vera Immitzer, Geschäftsführerin des PV Austria. "Die Erwartungen für die diesjährige Auslastungen waren bereits vor dem Krieg sehr hoch", bestätigt Immitzer die nun noch stärkere Nachfrage.

Wurden PV-Module und Komponenten im letzten Jahrzehnt stetig günstiger, seien diese Zeiten nun endgültig vorbei: "Wir gehen davon aus, dass nach den aktuellen Preissteigerungen, aufgrund der hohen weltweiten Nachfrage, den fehlenden Bestandteilen und den reduzierten Produktionskapazitäten, sowie Logistik-Ausfälle, langfristig der Preis auf einem höheren Niveau als zuletzt bleiben wird", schildert Immitzer die zukünftigen Kosten der PV-Technologie.

"Es ist sicherlich möglich, die europäische Produktion wieder anzukurbeln, diese Frage muss jedoch gesamteuropäisch beantwortet werden. Die Nachfrageseite ist hier ganz entscheidend", so Immitzer. Knapp zwei Drittel der Mitgliedsunternehmen des PV Austria beklagen die Hindernisse beim Netzzugang geplanter Anlagen. "Diese Hürde für den PV-Ausbau ist rein hausgemacht. Als Verband kritisieren wir die Unzulänglichkeiten rund um das Thema Stromnetz bereits seit Jahren, jetzt werden sie immer eklatanter und zum größten Hindernis der Energiewende mit Solarstrom", skizziert Immitzer ein Schwerpunktthema des Verbands.

Branchentreff am 23. Juni

Um das Netzwerk innerhalb der Branche auch zu pflegen und up to date zu den neuesten Entwicklungen im PV-Bereich zu bleiben, organisiert der PV Austria Branchenevents wie den jährlichen öffentlichen PV-Frühlingskongress, Intensivseminare und Konferenzen. Als Nächstes steht am 23. Juni der PV-Branchentreff am Programm, mit Vorträgen zu aktuellen Themen – wie etwa dem Schwerpunkt steigender Strompreise. Diesmal handelt es sich um ein Exklusiv-Event für die Branche. Wer daran teilnehmen will, muss vorab als Mitglied aufgenommen werden. Die Teilnahme inklusive Meet & Greet ist dann kostenfrei.

(ck)