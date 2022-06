Benjamin Wenger wurde in einem Intensivprogramm mit den Besonderheiten des Produktportfolios von Jansen vertrat gemacht. Seit Mai steht er für Maler*innen und Händler*innen aus der Rhein-Main-Region als Ansprechpartner zur Verfügung. "Jansen ist aktuell in einer spannenden Phase des Wiederaufbaus angekommen. Es ist beeindruckend zu sehen, was hier jeden Tag in und um das Werk herum entsteht. Dabei steht das Unternehmen mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Tatsachen und schaut zudem mit klarem Blick in die Zukunft. Aus meiner Sicht ist es ein idealer Zeitpunkt, zu Jansen zu kommen. Hier kann man wirklich etwas gestalten und aufbauen" so Wenger. (dd)