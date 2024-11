Der bisherige Sprecher der Geschäftsführung, Sebastian Dresse, wechselt als Berater in den Aufsichtsrat der deutschen Wienerberger GmbH. Seine Nachfolge tritt Reinhard Schwabe an, der eine zentrale Rolle bei der Integration von Creaton in die Wienerberger Deutschland innehatte und sechs Jahre lang als Geschäftsleiter bei Creaton Schlüsselbereiche wie Finanzen, IT und Supply Chain erfolgreich geleitet hat. Dank seiner umfassenden Erfahrung und dem Erfolg beim Aufbau des Solar-Service-Geschäfts von Creaton soll Reinhard Schwabe Wienerberger Deutschland in die nächste Phase des Wachstums führen. Er berichtet künftig an Harald Schwarzmayr, Vorstand Westeuropa der Wienerberger AG. Zweiter Geschäftsführer bleibt Jörg Boldt, Country Finance Director. Zudem übernimmt Florian Scherr, bislang in der Geschäftsleitung zuständig für den Vertrieb Steildach, als Direktor Vertrieb und Produktmanagement die Gesamtverantwortung für die Vertriebsaktivitäten sämtlicher Geschäftsfelder beider Unternehmen – Steildach, Hintermauer, Vormauer und Pflaster.

(bt)