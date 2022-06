Wienerberger befindet sich aktuell auf großer Akquise-Tour. So übernimmt das Unternehmen ein Fertigteil-Werk von Walzer Bausysteme und mit dem Ziegel-Fertigteilwand-Bereich auch die komplette Produktion am Standort Kirchberg am Wagram mit allen Mitarbeiter*innen. "Durch die Übernahme des Walzer Ziegel-Fertigteilwerks erweitern wir unser Produktportfolio sowie unsere Vielfalt an Services und Lösungen", so Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG. "Damit bieten wir unseren Partnern und Kunden Komplettlösungen aus einer Hand und bauen unsere Position als Komplettanbieter im Bau- und Renovierungssegment weiter aus." Die Ziegel-Fertigteilwand-Sparte von Walzer Bausysteme entwickelt Ziegelwandsysteme, die individuell geplant und vollautomatisiert vorgefertigt werden können.