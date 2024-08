Wienerberger und Pipelife wachsen zusammen

Gebündelte Kompetenzen

"Mit der organisatorischen Zusammenlegung von Wienerberger Österreich und Pipelife Austria schreiben wir ein neues Erfolgskapitel in der Geschichte der beiden Unternehmen. Wienerberger hat sich in Österreich in den letzten Jahren rasant entwickelt und ist weiterhin erfolgreich auf dem Weg, sich als der führende Anbieter innovativer und ökologischer Lösungen für Neubau. Sanierung sowie Infrastruktur in der Wasser- und Energiewirtschaft zu positionieren. In der neuen Struktur bündeln wir unsere Kompetenzen und sind für die gesamte Bauwirtschaft ein noch stärkerer, verlässlicher und innovativer Partner, bereit für alle aktuellen und zukünftigen Herausforderungen", erklärt Country Managing Director Johann Marchner.

"Unsere Partner und Kunden können sich weiterhin an ihre gewohnten Ansprechpartner wenden und auch in Zukunft auf die hohe Qualität unserer Lösungen für Wand, Dach & Fassade, Infrastruktur und Gebäudetechnik sowie unsere individuellen Services zählen. Die enge Vernetzung zwischen den einzelnen Bereichen bringt viele Vorteile: Alle unsere Kunden profitieren von einem noch umfassenderen Lösungsangebot, durch eine erweiterte Marktbearbeitung und einer stärkeren Zusammenarbeit durch das Beste aus beiden Welten", versichert Frank Schneider, Country Commercial Director.

(bt)