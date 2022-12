Am europäischen Steildachmarkt zeichnen sich große Veränderungen ab. Am 20. Dezember 2022 gab die Wienerberger Gruppe bekannt, das Geschäft von Terreal in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie das Geschäft der Terreal-Tochter Creaton in Deutschland und den Benelux-Ländern übernehmen zu wollen. Insgesamt umfasst die Transaktion knapp 3.000 Mitarbeiter*innen und Wienerberger würde seine Produktion um 29 Standorte erweitern. Der zu erwartende Jahresumsatz des zu erwerbenden Geschäfts beträgt rund 740 Mio. Euro.

"Für Wienerberger wäre die Übernahme von Terreal eine Ergänzung zum bereits bestehenden Geschäft und würde einzigartige Wachstumschancen, insbesondere auf dem französischen und deutschen Markt, bieten", kommentiert man die Hintergründe des geplanten Deals.