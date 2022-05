Nachfrage und Angebot

Apropos Lagerbestände: Die sind seit der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Investitionsfreude ins Eigenheim dauerhaft knapp. Deshalb werden Produktion und Sortiment laufend optimiert. "Für 2022 ist das Sortiment auf unsere Top-Seller ausgerichtet", erklärt Harry. Wienerberger bietet derzeit 19 unterschiedliche Dachziegelmodelle in 20 Farben an. Daneben gibt es Sonderproduktionen, wo auf Kundenwunsch individuell gefertigt wird, sie laufen unter dem Namen "Manufaktur". "Wir sind nach wie vor lieferfähig, wir haben Schichten ausgebaut, wir haben in Zusatzkapazitäten investiert. Und jeder, der einen Dach- oder Mauerziegel braucht, wird ihn in absehbarer Zeit bekommen", verspricht Johann Marchner. Was bedeutet absehbar? Die aktuelle Lieferzeit für Dachziegel beträgt laut Michael Harry sechs bis acht Wochen. „Das wird in diesem Jahr auch in etwa so bleiben.“