In den letzten Wochen habe man intensiv an einer nachhaltigen Lösung gearbeitet, um die Arbeitsplätze der Mitarbeiter*innen zu erhalten und den Familien vor Ort Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten, heißt es von Seiten der Wienerberger Gruppe nach Bekanntgabe der Veräußerung am 15. Juni 2022. Das russische Geschäft wird in Form eines Management-Buy-outs von der russischen Geschäftsführung übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.