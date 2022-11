Seit dem Frühjahr dieses Jahres schwächt sich die internationale Konjunktur ab. Der weltweite Warenhandel hat in den Sommermonaten etwas an Schwung verloren, während sich das Wachstum in der Industrieproduktion nicht verlangsamt hat. Die Wirtschaft in den USA wuchs zwar im dritten Quartal wieder kräftig, nachdem sie im 1. Halbjahr schrumpfte, doch im Euro-Raum ging die Konjunktur in den Sommermonaten zurück.

Auch in Österreich stagnierte die Wirtschaft im dritten Quartal 2022. Im Sog des internationalen Konjunkturabschwungs gegenüber dem Vorquartal sanken die Exporte und die Wertschöpfung in der Sachgütererzeugung. Auch die Bruttoanlageninvestitionen gingen zurück. Derzeit stützen aber die Konsumausgaben der privaten Haushalte trotz hoher Energiepreise die Konjunktur.