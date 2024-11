Auswirkungen auf Arbeitsmarkt

Diese schwierige Lage am Markt zeigt auch Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation in Österreich. Besonders in der Industrie und Bauwirtschaft war die Zahl der unselbstständig Beschäftigten im September 2024 niedriger als im Vorjahr. Während die Gesamtbeschäftigung laut Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft im Oktober leicht stieg, erhöhte sich auch die Zahl der Arbeitslosen sowie der Personen in AMS-Schulungsprogrammen merklich. Saisonbereinigt lag die Arbeitslosenquote im Oktober bei 7,3 Prozent.