"Wir sind Partner, nicht Claimer"

Im kommenden Jahr wird Dywidag in Österreich 50 Jahre alt. Vor zwei Jahren wurde das Unternehmen von der Bodner-Gruppe übernommen. Was hat sich dadurch verändert?

Höninger: Für uns hat sich nicht viel verändert. Es war für unseren Eigentümer Thomas Bodner von Anfang an klar, dass wir eigenständig bleiben, und das schätzen wir sehr. Wir ergänzen uns regional sehr gut. Auch die direkte Zusammenarbeit bei Projekten funktioniert, wie man zum Beispiel bei Quadrill oder der neuen DM-Zentrale in Salzburg sehen kann. Gleichzeitig können wir in der Gruppe nun auf Leistungen wie Betonfertigteile und Stahlbau zugreifen und durch den gemeinsamen größeren Geräte­park Synergien nutzen. In Summe hat sich unsere Schlagkraft erhöht.