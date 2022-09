Rechnet es sich noch?

Dies geht so weit, dass einer der großen deutschen ­Adblue-Produzent, die SKW ­Piesteritz, drei Wochen lang die Produktion in den Stickstoff­werken Piesteritz einstellte. Zu hohe ­Energiekosten und die Aussicht auf eine hohe Gas­umlage machten dem ­Unternehmen zu ­schaffen. Mittlerweile wurden die ­Maschinen wieder hochgefahren, dennoch heißt es aus dem Unternehmen, dass "ab dem 1. Oktober Kurzarbeit für die 860 Mitarbeiter nicht mehr auszuschließen ist". Wann wieder produziert wird, ist aktuell noch unklar. Ebenfalls sollen weitere Unternehmen ihre Ammoniakproduktion gedrosselt haben, darunter BASF und der norwegische Düngemittel­hersteller Yara.

Wie es um die aktuelle Versorgungslage mit Ad­blue in Österreich steht, ist schwer einzuschätzen, die produzierende Industrie gibt sich sehr bedeckt. Auf Anfrage bei Borealis, einem der größten Adblue-Hersteller des Landes, heißt es, dass "die Produktion von Adblue an unserem Standort in Linz derzeit ohne Einschränkung läuft". Die Preissituation des Treibstoffzusatzes gestaltet sich aber auch wie in Deutschland sehr dynamisch.