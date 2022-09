Alle Lehrberufe werden immer grüner

„Wir möchten neue Zielgruppen ansprechen und für eine Lehre gewinnen. Darin bestärkt uns, dass das Interesse an Green Jobs besonders bei jenen Jugendlichen groß ist, die sich noch nicht entschieden haben, ob sie eine Lehre beginnen oder in der Schule bleiben wollen. Aber auch für ambitionierte junge Erwachsene, die aus einem Studium umsteigen oder sich beruflich neu orientieren wollen, sind Green Skills eine zukunftsträchtige Option“, so Kühnel. Denn für die großen Herausforderungen Klima- und Mobilitätswende, alternative Energie und energetisch optimierter Wohnbau braucht es gut ausgebildete Arbeitskräfte. Bezüglich Lehrangebot und Qualität in der Lehre ist Österreich gut aufgestellt. Die Inhalte aller Lehrberufe werden alle fünf Jahre überarbeitet. So werden die mehr als 200 Lehrberufe auch bei Themen wie Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht und werden so immer grüner.