Der neugewählte Obmann des Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen, Klaus Baringer, skizzierte beim GBV-Verbandstag die kommenden Herausforderungen für die Branche. Neben dem seit Jahren virulenten Problem der hohen Grundstückskosten hat sich die Lage bei den Baukosten in den letzten Monaten deutlich zugespitzt. "Von vielen Mitgliedsunternehmen hört man, dass sie gar nichts mehr ausschreiben, weil sie keine oder keine finanzierbaren Angebote bekommen", so Baringer. "Es gibt Projekte, bei denen die Bestbieter um 30 Prozent über der Erfüllbarkeit liegen. Diese überhitzte Marktsituation muss beendet werden."

Ins gleiche Horn stieß der wiedergewählte Obmannstellvertreter Herwig Pernsteiner. "Der letzte Woche ver­öffentlichte Baukostenindex der ­Statistik Austria für Wohnhaus- und Siedlungsbau weist eine Steigerung um 16 Prozent zum Vorjahr auf", so ­Pernsteiner. "Der Teilindex für Baumaterialien stieg sogar um 28 Prozent." Diese Entwicklung macht es unumgänglich, dass die höchstzulässigen Förderungssätze in den einzelnen Ländern erhöht werden müssen. Nur so können wir verhindern, dass Wohnen für die Menschen nicht noch teurer wird."