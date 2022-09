Die Frage ist aber, wann kehrt die Normalität zurück. Die Markteilnehmer*innen geben da schließlich sehr unterschiedliche Prognosen ab.

Amann: Der Haupttreiber der Kostendynamik derzeit sind die Energiekosten. Beim Öl gehe ich davon aus, dass die Beruhigung schon relativ bald eintreten wird, da auch die ölproduzierenden Länder selber Interesse daran haben, wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Was Gas anbelangt, werden wir die Abhängigkeit vom russischen Gas nicht so schnell beenden können. Ich bin natürlich kein Hellseher, halte es aber für das wahrscheinlichste Szenario, dass sich die Situation zwischen Russland und Ukraine in Richtung eines Kalten Krieges ent­wickeln wird. Das würde wahrscheinlich schon ausreichen, um die Gasversorgung auf einigermaßen stabile Beine zu stellen und die Lieferketten neu auszurichten. Aus meiner Sicht deutet also sehr viel darauf hin, dass der Höhe­punkt der Materialpreisdynamik überschritten ist. Wobei hier auch nur die Rede von einem geringfügigen Rückgang ist – auf das Niveau von 2019 kommen wir sicher nicht mehr. Ich höre auch von gemeinnützigen Bauträgern, dass sie mit Projekten jetzt einfach zuwarten, bis wieder Rahmenbedingungen gegeben sind. Dadurch üben die großen Akteure auch wirksam Druck aus, wieder in Richtung Normalität zu kommen.