ZinCo-Gründer Walter Zink verstorben

Bereits im Jahr 1957, im Alter von nur 23 Jahren, gründete Walter Zink in seinem Heimatdorf Unterensingen bei Nürtingen (D) einen Flaschner/Spenglerbetrieb. Zuerst arbeitete er alleine, später unterstützt von einer Vielzahl an Mitarbeiter*innen.

Schon recht bald entschied er, Produkte für das Flachdach nicht mehr in Handarbeit, sondern industriell herzustellen. Daraus entstand die Firma Flachdach-Zubehör, kurz "FZ" genannt.

Anfang der 1970er Jahre erkannte Walter Zink als einer der Pioniere in Deutschland das Potential der Solarnutzung. Zeitweise hatte das Unternehmen mehrere hundert Partnerbetriebe in ganz Deutschland. Walter Zink gehörte zum ersten Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. Nachdem die Öl- und damit Energiekrise Anfang der 1980er Jahre vorbei war, erlahmte der Markt für Solarenergie und Walter Zink veräußerte diesen Unternehmensteil.

Parallel war inzwischen das Thema Dachbegrünung in den Fokus gerückt, auch hier gehörte er europaweit zu den Pionieren dieser nachhaltigen Form der Dachnutzung. Die Dachbegrünung entwickelte sich schnell zum Schwerpunkt des Unternehmens, das anfangs als Systemanbieter und Ausführungsbetrieb auftrat.

Mit Beginn der 1980er Jahre entwickelte sich ZinCo zu einem der bekanntesten Hersteller für Dachbegrünungssysteme, zuerst national und bald auch international.

Im Jahr 2002 gestaltete Walter Zink den Generationswechsel, indem er das Unternehmen in Form eines Management-Buy-Outs an die vier Mitarbeiter Ulrich Schäfer, Dieter Schenk, Roland Appl und Frank Stribel verkaufte. Mittlerweile ist ZinCo in nahezu allen Industrienationen der Welt aktiv und hat unzählige Projekte auf allen Kontinenten realisiert, vom kleinen Carport bis zu riesigen Dachlandschaften.

In allem getragen von der Idee und dem Wunsch von Friedensreich Hundertwasser, der auch zu Walter Zinks großen Inspiratoren zählte: "Überall, wo im Winter Schnee liegen bleibt, soll es im Sommer grün sein".

