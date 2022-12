“Jede der drei Baufirmen ist für sich alleine gut aufgestellt und kann aus einer Position der Stärke heraus agieren. Aber gemeinsam haben wir deutlich bessere Möglichkeiten, unsere Marktchancen zu nützen. Wir machen daher aus drei starken Betrieben für unsere Kund*innen und Mitarbeiter*innen ein gemeinsames, großes, schlagkräftiges und attraktives Bauunternehmen”, erklärt Georg Kumpfmüller, alleiniger Eigentümer der Kumpfmüller Bau GmbH sowie zukünftiger Gesellschafter und Geschäftsführer des neuen Unternehmens.

Bewusster Umgang mit Rohstoffen, neue Bauweisen und digitales Bauen sollen künftig im Fokus stehen. "Es werden auch Standardisierungen entwickelt, die Zeit und Geld sparen. Dadurch können wir auch in Zukunft sicherstellen, dass unsere Kund*innen in allen Bereichen den fortschrittlichsten Partner haben, der ihnen eine optimale Komplettlösung für ihr Bauvorhaben bieten kann“, so Kumpfmüller.

Auch für die 490 Mitarbeiter*innen sollen sich neue Vorteile ergeben. “Unsere Mitarbeiter*innen werden durch diese Fusion ein größeres, stärkeres Team mit hohen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in den neuesten, derzeit für den Bau verfügbaren Technologien. Zugleich soll aber die familiäre Unternehmenskultur nicht verloren gehen, weshalb die Belegschaft von Anfang eingebunden wird", wie Franz Wöss, alleiniger Eigentümer der Hehenberger Bau GmbH sowie zukünftiger Gesellschafter und Geschäftsführer des neuen Unternehmens, betont.