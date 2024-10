Herausforderung Klimawandel

Dauerhaft & nachhaltig

In den kommenden Jahren werden Baustoffe stärker nach ihrer Nachhaltigkeit, aber auch nach ihrer Dauerhaftigkeit in Bezug auf die zu erwartenden schwierigeren Umweltbedingungen ausgewählt werden müssen. So ist in den letzten Jahren in Österreich zu beobachten, dass sowohl langanhaltende Hitzeperioden als auch extreme Regenereignisse verstärkt auftreten. Die dadurch bedingten starken Schwankungen in Bezug auf die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit stellen für alle Baustoffe eine große Herausforderung dar.

Im Projekt „MassStab!L“, gefördert durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und unterstützt durch die Initiative Massivholzplatte des Fachverbands der Holzindustrie Österreichs, sollen bis zum Projektende im Februar 2027 die davon zu erwartenden Auswirkungen untersucht werden. Und zwar jene auf einerseits bereits im Hausbau verwendete Arten von Massivholzplattenprodukten und andererseits auf Produkte mit neuen, innovativen Oberflächen, wie z.B. neuen Holzarten oder modifizierten Hölzern.