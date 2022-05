Lehmfeinputz bietet viele gestalterische Möglichkeiten. Mit Besen, Walzen und Schablonen können Handwerker*innen und Endkund*innen beim Auftragen reizvolle Effekte hervorzaubern. "Besonders beliebt sind gefilzte Oberflächen", sagt Thomas Bühler, Geschäftsführer des Schweizer Naturbaustoff-Herstellers Haga. Dabei wird Lehmfeinputz mit einer Kornstärke von 0,5 Millimetern in zwei Schichten aufgetragen und anschließend mit einem Schwammbrett feucht abgefilzt. Nach dem Trocknen wird das Korn, das an der Oberfläche liegt, abgekehrt. Das Ergebnis sind gleichmäßig feinkörnige Wände. Wird Lehmfeinputz Premium (0,3 Millimeter Körnung) mit einer Venezianischen Glättekelle oder einer Japankelle quasi an die Wand gepresst, ist die Körnung so gut wie nicht zu erkennen, so Bühler.