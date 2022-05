Stephane Dieu, Doosan Excavators Product Manager für Europa, sieht allerdings außerhalb des städtischen Raums die fehlende Infrastruktur als Hindernis für die Elektrifizierung: "Für größere Maschinen, die auf großen Baustellen arbeiten, wo es keine In­frastruktur gibt, könnte die Lösung sauberere Energie sein, wie die Brennstoffzelle oder Wasserstoff." Bei Baggern, die in einem städtischen Umfeld zum Einsatz kommen, in dem Lademöglichkeiten vorhanden sind, sieht Stephane Dieu hingegen in der Elektrifizierung eine Lösung. Zumal in diesem Umfeld auch der Bedarf an einer Emissionsreduktion noch mehr gegeben ist. "Doosan arbeitet an beiden Lösungen für die Zukunft: sowohl an der Elektrifizierung als auch an der Brennstoffzelle", führt Stephane Dieu aus. Aktuell beschäftigt dabei vor allem die Wasserstoffverteilung, die seiner Einschätzung nach, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bereit ist, auch schwere Maschinen zu versorgen. Bei Batterien hingegen ist die Baumaschinenbranche bei weitem nicht die einzige, die in diese Richtung strebt, wodurch Liefer­zeiten und Preise weiter ansteigen könnten.

Nichtsdestoweniger zeigt sich Dieu zuversichtlich: "Angesichts der Energiekrise, mit der wir heute konfrontiert sind, wird dies vielleicht die Entwicklung alternativer Lösungen beschleunigen." Neben der Arbeit an zukünftigen Lösungen hat Doosan auch bei der DX-7-Serie laufend Neuerungen und Verbesserungen aufzubieten. Seit kurzem findet sich mit dem DX100W-7 ein Mobilbagger der Zehn-Tonnen-Gewichtsklasse, die neu ins Sortiment aufgenommen wurde. Am völlig anderen Ende des Spektrums hingegen präsentiert sich der neue DX1000LC-7 mit 100 Tonnen für den Heavy-Duty-Einsatz.