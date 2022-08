Was die neuen Bagger-Generationen können

Technologieoffene Antriebskonzepte bei Liebherr

Diese Bestrebungen verfolgt auch Liebherr, die ihren technologieoffenen Ansatz hinsichtlich alternativer Antriebskonzepte auf der Bauma in vielerlei Hinsicht präsentieren werden. Einerseits wird Liebherr Einblick in die Arbeiten in diesem Bereich ermög­lichen, andererseits auch heutige und zukünftige alternative Antriebstechnologien für Erdbewegungs- und Materialumschlagmaschinen in der ­Praxis vorstellen. Aufgezeigt werden unterschied­liche Konzepte wie Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oils), Strom und Wasserstoff als Primärenergiequellen.

Ein anderer Schwerpunkt wird auf der fortschreitenden Digitalisierung liegen. Der Hersteller verspricht eine Vielzahl an neuen, digitalen Lösungen, die Effizienz, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, aber auch Sicherheit und Komfort steigern sollen.