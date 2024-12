BUAG für Spenglerbetriebe – was bisher geschah

Am 4. Juli 2024 wurde eine Novelle des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes (BUAG) und des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes (BScheG) im Nationalrat beschlossen. Die Änderungen sehen vor, dass Spenglerbetriebe ab 1. August 2024 ins BUAG und ab 1. November 2024 in BScheG einbezogen werden. Das war nicht zu verhindern, da der Gesetzgeber dies aufgrund eines letztinstanzlichen Urteils so beschlossen hatte. Die Neuregelung "BUAG für Spenglerbetriebe" bedeutet für die meisten Betriebe organisatorische und finanzielle Mehraufwendungen. Obwohl der Unmut in der Branche groß und verständlich ist ("Wieso hat die Bundesinnung dieser Branchenlösung zugestimmt?"), hat die Bundesinnung in aufwändigen und intensiven Verhandlungen sehr wohl in Form der von einigen Kollegen in Misskredit gebrachten "Branchenlösung" reagiert, um das Schlimmste abzuwenden. Denn: Tatsächlich hätte die BUAK, vereinfacht gesprochen, die gesetzlichen Möglichkeiten gehabt, rückwirkend für sieben Jahre beim Überbrückungsgeld sowie bei Abfertigung und Urlaub zwei Jahre plus laufendes Jahr die "nicht bezahlten" BUAK-Beiträge von den betroffenen Unternehmen zu fordern! Eine grobe Berechnung hat pro Mitarbeiter und pro Jahr einen Betrag von fast 30.000 Euro ergeben! Jeder kann sich selbst ausrechnen, welch ruinöse Auswirkungen solche Nachforderungen gehabt hätten.