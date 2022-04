Spot bietet Perspektive

Eines der ersten Kooperationsprojekte der Forschungsgruppe Computergrafik ist die Anbringung eines Laserscanners an Spot zur autonomen Erstellung von 3D-Modellen im Innen- und Außenbereich. Von dieser Technologie wird vor allem die Bauindustrie profitieren, die Spot für Echtzeitmessungen und Strukturuntersuchungen einsetzt. Der kleine Roboter ermöglicht "virtuelles Teleportieren, weil er sich frei bewegen kann, wo der Mensch völlig eingeschränkt ist", so Kaufmann, "das bedeutet nicht nur, dass eine Baustelle vom Büro aus überwacht werden kann, sondern auch, dass wir an unzugänglichen Orten – wie Atomreaktoren oder Katastrophengebieten – Echtzeitmessungen durchführen können." Der Entwicklung sind keine Grenzen gesetzt, von der 3D-Bildgebung bis hin zu Sound- oder sogar Geruchsübertragungen in der Zukunft. Derzeit arbeiten Hannes Kaufmann und sein Team auch mit ihrem Industriepartner Bimexperts zusammen, um die Agilität von Spot für den Abgleich von Building Information Models (BIM) und ihren jeweiligen Baustellen zu nutzen.