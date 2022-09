Einheitlicher Berufszugang für Baugewerbetreibende

Um die diversen Qualifikationen der Gewerbeanmeldungswerber transparent und einheitlich bewerten zu können, wurden diese vierzehn Gewerbewortlaute in fünf Kategorien (siehe Grafik links) eingeteilt. Die Zuordnung der Gewerbewortlaute zu den Kategorien erfolgte hierbei nach fachlichem/technischem Anspruchsniveau. Die Bewertung der Qualifikationen der Gewerbe­anmeldungswerber erfolgt über Qualifikationstabellen, in denen eine Aufteilung der Qualifikationen in drei Blöcke ("Ausbildung", "Praxis" und "Nachweis") vorgesehen ist. Um den individuellen Befähigungsnachweis erbringen zu können, müssen die drei Blöcke in Summe erfüllt werden. Jedenfalls unumgänglich für die Anmeldung eines Baugewerbes ist aus Branchensicht ein Plausibilitätsnachweis durch die jeweilige Landesinnung Bau. Diese soll überprüfen, ob die für die Ausübung des Gewerbes notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten tatsächlich jenen des formellen Befähigungsnachweises ent­sprechen.