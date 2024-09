EU-Vorgaben für Nachhaltigkeit am Bau

Umsetzung in OIB-Richtlinien

Eine Reihe von Vorgaben der neuen EPBD werden ab 2027 in der OIB-Richtlinie 6 (Energieeinsparung und Wärmeschutz) und der künftigen OIB-Richtlinie 7 umzusetzen sein. Als kurzer Ausblick auf die Inhalte der künftigen OIB-Richtlinie 7 zur Nachhaltigkeit sind nachfolgend die Schwerpunkte des Grundlagenpapiers (Stand Mai 2023) zusammengefasst:

0. Einleitung, Grundlagen, Europäische Richtlinien und Verordnungen:

Definition der 7. Grundanforderung „Nachhaltige Nutzung an Bauwerke“ der EU-Bauproduktenverordnung (Möglichkeit des Recyclings nach Bauwerksabriss, Dauerhaftigkeit von Bauwerken, Umweltverträglichkeit der Baustoffe)

1. Treibhauspotenzial im Lebenszyklus eines Bauwerkes:

Berechnung der Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerkes anhand des GWP (Global Warming Potential)

2. Dokumentation von Materialien und Ressourcen:

Dokumentation der verwendeten Materialien über den gesamten Lebenszyklus des Bauwerkes

3. Bauabfälle und Abbruchmaterialien:

Entwurf, Errichtung und Rückbau von Gebäuden derart, dass die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden

4. Nutzungsdauer, Anpassungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit:

Planung und Ausführung von Bauwerken derart, dass sie dauerhaft und ohne vorgesehene Beschränkung der Lebensdauer bestehen bleiben

5. Rückbau:

Erstellung eines Rückbaukonzeptes schon in der Planungsphase eines Bauwerkes, damit sparsam mit Ressourcen (Materialien und Energie) umgegangen wird

Die Bundesinnung Bau wird den Einarbeitungsprozess der EPBD in die OIB-Richtlinien konstruktiv begleiten und dabei – wie bisher - auf eine praxisorientierte und kostenadäquate Umsetzung der EU-Vorgaben Bedacht nehmen.