Nachwuchslehrlinge und Medaillenjäger

Erstmals in der Geschichte der Berufs-Weltmeisterschaften finden die Wettbewerbe weltweit an rund 25 verschiedenen Aus­tragungsorten in Europa, Nordamerika und Ostasien statt. Österreich ist eines der Austragungsländer: Im Messe­zentrum Salzburg werden von 23. bis 27. November sieben Wettbewerbe – ­darunter die Kategorien Hochbau und Betonbau – zeitgleich mit der Berufs-Informations-Messe ausgetragen. Rund 100 internationale Teilnehmer aus 40 WorldSkills-Mitglieds­ländern sowie ca. 30.000 Messebesucher werden erwartet.

In der Kategorie Hochbau tritt Kilian Lupinski (Firma Karl Puchleitner) für Österreich an. Er wurde von Ausbilder Roland Mittendorfer vorbereitet und hat den Bundeswettbewerb der Hochbauer 2021 in – wenn das kein gutes Omen ist – Salzburg gewonnen. In der Kategorie Betonbau treten Jonas Schulner und Oliver Waily (Firma Leyrer + Graf) an und werden von Ausbilder Thomas Prigl betreut.

Die WorldSkills in Salzburg sind für die Öffentlichkeit kostenfrei zugänglich. Dies ermöglicht auf rund 10.000 m² Wett­bewerbsfläche einen Überblick in die Vielfalt der internationalen Berufsbildung.