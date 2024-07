Die Mappe „Sicherheit am Bau“, kurz Baumappe, findet sich in praktisch jedem Baucontainer und erfreut sich auch in der Online-Version (www.baumappe.at) zunehmender Beliebtheit. Die Baumappe bildet im Wesentlichen die Bauarbeiterschutzverordnung in Wort und Bild ab. Sie bietet den Baupraktikern eine anschauliche Handlungsanleitung mit den wichtigsten Informationen zur Arbeitssicherheit auf Baustellen. So wird z.B. – passend zur aktuellen Hitzekampagne der Bau-Sozialpartner – der Hitzeschutz auf Baustellen u.a. in den Kapiteln „Arbeiten im Freien“ (B 13.3-13.5), „Hautschutz/Sonnenschutz“ (C 6) und „Witterungsschutz“ (C11) ausführlich behandelt.

Die Online-Baumappe, die seit 2023 angeboten wird, bietet neben ihrer mobilen und kostenfreien Verfügbarkeit auch den Vorteil, dass Änderungen und Neuerungen zwischen den Druckauflagen (ca. im 2-Jahresrhythmus) eingepflegt werden können. Nachfolgend werden die jüngsten Aktualisierungen der Online-Baumappe zusammengefasst.