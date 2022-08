Dachintegrierte Photovoltaik: aktuelle & attraktive Lösungen

Richtig Schwung holen

Zweifellos sei auch für BMI der Photovoltaiksektor ein stetig zunehmender Geschäftsbereich, erklärt Bernhard Pfeiffer, Technischer Key-Account-Manager bei BMI: "Vorher hatten wir PV-Lösungen zwar auch im Programm, aber erst 2021 sind wir so richtig durchgestartet und haben in diesem Jahr PV-Anlagen mit einer Leistung von über 1,5 Megawatt verkauft. Etwa ein Viertel davon entfiel auf die beiden Indachsysteme InDax und Premium." Denn gerade am Steildach ist die Kombination des top-modernen Dachsteins Bramac "Tegalit" mit dem hochklassigen Bramac-"Photovoltaik Premium"-System eine besonders innovative Lösung, vor allem deshalb, weil die auch optisch ansprechenden PV-Module anstelle von Dachsteinen in das Dach integriert werden. Dadurch ergibt sich ein vollkommen geradliniges, harmonisches Deckbild.

Die Kollektoren des Bramac-Photovoltaik-"InDax"-Systems sind etwas größer als die "Premium"-Kollektoren, aber sie lassen sich ebenfalls als vollwertige "harte Bedachung" nahtlos in jedes Steildach verbauen. Diese kristallinen PV-Paneele sind für Dächer mit allen gängigen Dach-steinen und Dachziegeln ausgelegt – sowohl für den Neubau als auch für die nachträgliche Montage. Die integrierten Indachlösungen werden zumeist aus ästhetischen Gründen in Betracht gezogen. "Gerade für moderne architektonische Gebäude eignen sich diese Systeme perfekt, weil sie sich besonders gut in die Dachstruktur einfügen", sagt Bernhard Pfeiffer. "Aber ebenso sind sie für Objekte in Städten ausgerichtet, wo Denkmalschutzrichtlinien oder bestimmte Verbote zu berücksichtigen sind."