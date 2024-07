Ausgezeichnetes Handwerk

Für seinen „Schrägzaun Hag“ wurde Holzhandwerk Mayr aus Kirchbichl mit dem dritten Preis in der Kategorie "Nachhaltigkeit & Regionalität" ausgezeichnet. Die handwerklichen Herausforderungen lagen in der Auswahl der Hölzer nach der Wuchsrichtung, im händischen Spalten und Putzen und dem traditionellen Aufbau: „Das Holz wurde händisch gespalten und geputzt, alte Stecken und Girschten gekürzt und wieder eingebaut. Die Zaunstecken und Girschten wurden sodann in einer von alten Überlieferungen erlernten Stecktechnik ineinander so verkeilt, dass ein sehr stabiler, für viele Jahre haltbarer, Zaun entstand", berichtet Manfred Mayr. Verwendet wurde ausschließlich Tiroler Lärchen- bzw. Fichtenholz, auf technische Hilfsmittel wie Nägel und Schrauben wurde komplett verzichtet. Ebenfalls in dieser Kategorie belegte die mobile Tischlerei Schaiter aus Ellbögen den zweiten Platz mit dem Projekt „Alte Mühle reparieren“. In der Kategorie „Kooperation & Teamwork“ erreichte Geigenbauerin Christina Holaus aus der Wildschönau mit „Geigenbauer ohne Grenzen“ den dritten Platz.