Duschträume verwirklichen

Ausschlaggebend bei der Planung der Dusche sind einerseits die räumlichen Gegebenheiten, andererseits das Budget, das zur Verfügung steht. Die verfügbare Fläche aber auch die baulichen Gegebenheiten spielen in Hinblick auf Form und Größe eine entscheidende Rolle. Duschwannen werden zunehmend von bodengleichen Ausführungen abgelöst – eine Entscheidung mit Weitblick. Im Alter oder im Falle einer Einschränkung, ist es ein Vorteil, die Dusche barrierefrei betreten zu können.

Richtige Entwässerung

Last but not least sind es die Armaturen, die über den Wellnessfaktor bei der Körperhygiene entscheiden. Die Anbieter lassen keine Wünsche offen: Regenduschen, Massageduschen, Seitenbrausen, das Angebote sind vielfältig. Duschpaneele zum Beispiel werden auf die Wandanschlüsse montiert. Sie vereinen Hand- und Kopfbrause, die in unterschiedlichen Strahlarten für Komfort sorgt. Bei Kopfbrausen ist der Installationsaufwand etwas höher, auch bei ihnen entscheidet die Strahlart über den Entspannungsfaktor – vom punktuellen Entspannungsstrahl bis hin zur kräftigen Schwallstrahl reichen die Möglichkeiten. Einhebelmischer gehören zur klassischen Armatur und mischen kaltes und warmes Wasser sowie den Wasserdruck über einen Hebel. Thermostate sorgen für eine konstante Wohlfühltemperatur und geben Sicherheit vor Verbrühungen.

Dusche ist nicht gleich Dusche! Sie sind so individuell wie ihre Nutzer*innen. Modernste Technik trifft Design, das gilt für die Angebote der Industrie, die mit interessanten Innovationen für viel Dynamik in diesem Segment sorgt.