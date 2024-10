Hokkaido zu Besuch in Graz

Die Natur ehren

Hokkaido. Bei Tiefschneebegeisterten löst der Name Bilder von meterweise unberührtem Pulverschnee in lichten Laubwäldern aus, andere denken an die berühmten heißen Quellen namens Onsen oder die Makaken, die in ihnen baden. Dass die nördlichste Präfektur Japans ein ganz besonderer Ort ist, bleibt alleine ob seiner vielfältigen und reichen Natur unbestritten. Die waldreiche Insel ist auch das traditionelle Zentrum der Möbelherstellung des Landes. In Asahikawa, der zweitgrößten Stadt Hokkaidos und zugleich Unesco City of Design, sitzt Conde House. Mit einem tiefen Verständnis für Materialien, japanische Ästhetik und Handwerkskunst stellt man hier seit über einem halben Jahrhundert langlebige Möbel her, die "die Natur ehren und feiern", ohne sie als selbstverständlich anzusehen. Zeitloses Design, lokale Produktion und handwerkliches Know-how sorgen dafür, dass lebendige Materialien ihren vollen Ausdruck in Stühlen und Tischen finden, die ein Leben lang halten und in aller Welt zuhause sind. Doch wohin sie auch gehen: Sie tragen immer das Wesen von Hokkaido in sich. (gh)