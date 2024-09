Gebäude Installation: Herr Wirz, die neue Badkollektion trägt den Namen Meda – hat er einen tieferen Sinn?

Peter Wirz: Meda ist Schwyzerdeutsch und bedeutet Mehr da. Er ist angelehnt an die Gesamtkonzeption der Kollektion, die vom Waschbecken, Armaturen über Möbel und Wannen ein komplettes Bad ausstattet. Meda steht für Design for Life.

Nach welchen Überlegungen haben Sie das Design entwickelt?

Wir leben alle unter bestimmten Rahmenbedingungen. In Österreich hat ein Bad eine Durchschnittsgröße von fünf bis sieben Quadratmeter und eine Lebensdauer von circa 27 Jahren. Aus Sicht des Designers ergeben sich damit die beiden Parameter Langlebigkeit und hohe Funktionalität für den Durchschnittsmenschen, der die Produkte täglich nutzt. Dem Produktlaunch ist eine sehr lange Phase der Marktanalyse vorangegangen, wir haben uns ganz genau mit den Menschen auseinandergesetzt, die die Produkte nutzen, planen und einbauen.

Sie arbeiten bereits seit sehr vielen Jahren mit Laufen zusammen …

Uns verbindet eine sehr lange Partnerschaft, sie basiert auf Vertrauen und Respekt, auf Wissen und Können. Vor 20 Jahren haben wir Laufen Pro lanciert, es zählt zu meinen größten Freuden zu sehen, dass die Serie immer noch am Markt ist, sie sieht immer noch gut aus. Laufen Pro war vor 20 Jahren die erste Kompaktlösung für kleine Bäder. Wir sind sehr rasch kopiert worden, Pro gilt aber als Benchmark. Zur nächsten ISH wird nach Laufen Pro und Laufen Pro S die dritte Generation vorgestellt. Man merkt die Entwicklungsschritte. Ein Redesign an einer Cash Cow ist wie eine Operation am offenen Herzen.

Zurück zu Meda, wie lauteten die Vorgaben?

Das Briefing klingt einfach: entwickelt eine Badkollektion für jeden, für jedes Umfeld, für jeden Markt. Es gibt natürlich Länderspezifika, aber kein länderspezifisches Design, es gibt nur gutes und schlechtes Design. Programme dürfen die Frage, ob sie schön sind, gar nicht aufwerfen! Wir leben in einem visuellen Wirbelsturm, einer Zeit der Reizüberflutung. Meda ist klar geometrisch, reduziert und modular. Die Überlaufkante erlebt eine Renaissance, viele wissen sie zu schätzen. Vom Waschtisch bis zur Badewanne ist sie verbindendes Element. Meda passt sich in jede Umgebung ein, egal wie man sich einrichtet, die Kollektion ist – wenn man so will – unscheinbar, sie darf gar nicht „Hallo hier“ rufen. Es darf nichts dabei sein, was zu viel ist. Erst dadurch hat die Kollektion das Potenzial die Nachfolge von Pro anzutreten.