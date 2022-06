Kreativ gestalten mit Fassaden-Verblendern

Mit dem Original Meldorfer Verblender präsentiert Synthesa eine neue kreative Gestaltungsmöglichkeit. Als mineralisches Ausgangsmaterial lässt sich die Rohmasse in nahezu jede Form in jeder Farbe bringen, die von Architekt*innen gewünscht ist. Die zwischen vier bis sechs Millimeter starken Verblender überzeugen durch ihr geringes Eigengewicht und lassen sich zudem zeit- und kostensparend verarbeiten. Ursprünglich in traditioneller Handarbeit in der Meldorfer Manufaktur in Schleswig-Holstein hergestellt, gelten die Verblender als langlebig und widerstandsfähig und eignen sich sowohl für den Neubau als auch für Sanierungsprojekte sowie in Teilbereichen von Fassaden. Sie lassen sich auf Dämmsystemen – ganz gleich ob auf Hanf, Mineralwolle- und EPS-Systemen, auf vorgehängten hinterlüfteten Fassaden sowie auf allen anderen tragfähigen Untergründen im Außen- und Innenbereich – und unabhängig von der Dämmstoffstärke verarbeiten und ersetzen dabei den klassischen Oberputz. Zusätzlich entfallen Verdübelungen, die Klebefläche kann auf 40 Prozent reduziert werden. Vorteilhaft ist auch, dass die Verklebung und die Fugenausbildung in einem Arbeitsschritt mit einem Material erfolgen kann. „Das Sortiment bietet eine sehr große Vielfalt: Standardfarbtönen in traditioneller authentischer Klinkeroptik über moderne ­architektonische Holz-, Beton- und Natursteinoptiken bis hin zu individuellen Gestaltungskonzepten, die in Form und Farbe einzigartig sind“, erklärt Synthesa-Produktmanager Simon Haunschmid.