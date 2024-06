Mit den Tischlereien wachsen

Alle Produkte sind hinsichtlich ihres Schallabsorptionsgrades geprüft und zertifiziert und erfüllen die für öffentliche Ausschreibungen erforderlichen Anforderungen hinsichtlich der Brandschutzklasse. Neben den Standardmaßen und -ausführungen können auch Sonderwünsche umgesetzt werden. Etwa bei Anzahl und Durchbesser der Bohrungen, Länge und Tiefe der Schlitze oder beim Oberflächenmaterial.

Es gibt kein Produktlager, gefertigt wird ausschließlich nach Auftrag. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen Materialien mit einer Gesamtfläche von 40.000 m2 verarbeitet. Das Verhältnis zu den Tischlereien ist von einer interessanten Vielseitigkeit geprägt.

Im Projektgeschäft tritt die Erste österreichischen Turn- und Sportgerätefabrik am Markt als Mitbewerber von Tischlereien auf. Mit den Produkten als Lieferant, bzw. Partner. Und in der Lohnfertigung als Dienstleister. Unter dem Strich dominiert jedoch das Kooperative, betont Kurtz: „Wir sehen unsere Chance darin, nicht nur über Eigenprojekte zu wachsen, sondern insbesondere auch durch die Stärke der Tischler und lokalen Verarbeiter“, sagt er. „Sie sind regional gut vernetzt und können in lokalen Bauprojekten die Auftraggeber davon überzeugen, dass zum Beispiel in Schulen, Kindergärten oder. Gemeindezentren

ein Nachrüsten von akustischen Verbesserungen sinnvoll wäre.“