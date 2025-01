Der Baum verdankt seinen Namen der charakteristischen roten Herbstfärbung seiner Blätter. Obwohl der Name eine rote Farbe vermuten lässt, ist die Maserung des Holzes selten rot, sondern weist eine ausgeprägt grobe Textur und ein markantes, geradfaseriges Maserungsmuster auf. Die hochwüchsigen Bäume sind vor allem in den Laubmischwäldern im Osten Nordamerikas weit verbreitet. Sie wachsen von Norden nach Süden, in höheren Lagen und im Tiefland, wodurch standortbedingt eine Vielfalt typischer Merkmale entsteht. Seit über 300 Jahren findet sich die am weitesten verbreitete Baumart der Laubwälder der USA auch in Europa, wo sie zunehmend forstwirtschaftlich genutzt wird.