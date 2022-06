Bald ist es nach der langen pandemie-bedingten Pause endlich wieder soweit: Die besten jungen Tischlerinnen und Tischler matchen sich beim Bundeslehrlingswettbewerb um den Bundessieg in allen Lehrjahren. Veranstalter ist in diesem Jahr die Landesinnung Vorarlberg, der Bewerb und das Rahmenprogramm finden in Hard am Bodensee statt.