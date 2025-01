2024 war das Jahr von Unikat #6, angeführt von der Jahresfarbe Honig-Gold. Dieser warm leuchtende, erdige und im Raum ausgesprochen präsente Naturton stand und steht für Nähe, Optimismus, Bodenhaftung. Die Trendfarbe 2025 unterscheidet sich grundlegend, sie ist schwerelos, sphärisch, weitet den Blick und ist vor allem aber wandelbar. Denn: sie verändert ihre Anmutung in Abhängigkeit zu ihren Begleitfarben und zum Licht. "Cosmic Light" nennt das Caparol FarbDesignStudio diese Nuance, die im hauseigenen Farbsystem als 3D Lavendel 105 vertreten ist. Es handelt sich dabei um ein Blau, das warm und kühl zugleich sein kann, einem Raum Luft und Leichtigkeit verleiht und öffnend wirkt. Kurzum: ein faszinierender Farbton. Genauso faszinierend wie Polarlichter, die Farbspektakel an den Himmeln um die Pole erzeugen und die Menschen in Bann ziehen.