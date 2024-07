Abseits der Messe, genau gesagt im Stadtzentrum, waren es die Schrittzähler, die zu glühen begonnen haben. Alles, was Rang und Namen hat und sich einen Schauraum - manchmal sogar mehrere - in der Mailänder Innenstadt leistet, putzte sich für die Woche des Designs prächtig heraus. Doch nicht nur die Showroom, sondern auch die sonst für die Öffentlichkeit geschlossene Innenhöfe historischer Palazzi sowie Kunstgalerien wie die von Rossana Orlandi öffneten ihre Pforten weit für das designaffine Publikum aus der ganzen Welt. Die Stadt wird selbst zur Messe und manchmal auch zur Geduldsprobe, wenn man Ausstellungen wie die von Hermès, Louis Vuitton, Yves Saint-Laurent, Gucci, Trussardi oder Giorgio Armani besuchen will. Was die mit Einrichtung zu tun haben? Mittlerweile ganz viel. Auch die Labels Karl Lagerfeld, Gianfranco Ferré und Roberto Cavalli haben eigene Home Collections, ebenso wie Bentley, Lamborghini und Pininfarina kräftig mitmischen. Ob sie Trends setzen, sei dahingestellt. Dabei sein ist schließlich auch hier alles.