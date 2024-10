Gemeinsam statt einsam

Um das Gemeinschaftsgefühl räumlich zu verstärken, wurden zwei Zwischengeschosse in den 5,60 Meter hohen Bestand eingefügt, die den doppelgeschossigen, offenen Arbeitsbereich überblicken. Eine Vielzahl unterschiedlicher Räume bietet den Mitarbeiter*innen ein Gefühl der gemeinsamen Offenheit und des Rückzugs. In den Zonen mit niedrigerer Raumhöhe wurden kleinere, abtrennbare Räume geschaffen, in denen die Mitarbeiter*innen allein oder in kleineren Gruppen akustisch isoliert arbeiten können. „Entspanntes Arbeiten ist Teil der Marke. Es geht also nicht nur um Schreibtische und Besprechungsräume, sondern auch um Lounges und informelle Umgebungen“, vertieft Ester Brukus das Entwurfskonzept.