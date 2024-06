In Köln wurde vom 23. bis 26. April 2024 tief in die Farbtöpfe gegriffen: Nicht weniger als 305 Ausstellende aus 24 Ländern bespielten insgesamt 16.700 Quadratmeter Messefläche. Doch so unterschiedlich die präsentierten Produkte auch waren, so einte alle ein großes Thema: Die Zukunft. Dafür hat sich der Trägerverband der FAF schon im Vorfeld mit der Delphi-Studie auseinandergesetzt, die zentrale Themen des Malerhandwerks 2040 beleuchtet. Sie wurde nun auf der FAF präsentiert.